ماذا قال تشافي قبل مواجهة ريال سوسييداد ؟ من قبل beIN SPORTS August 20, 2022 19:50 1:50 دقيقة عشية اللقاء المرتقب بين برشلونة ومضيفه ريال سوسييداد ضمن الجولة الثانية من الليغا، اعتبر مدرب الفريق الكاتالوني تشافي إيرنانديث أن الضغط حالياً يقع على عاتقه هو وحده، مطالباً لاعبيه بتقديم أفضل ما لديهم. مقابلات الدوري الإسباني برشلونة ريال سوسييداد تشافي إيرنانديث -آخر الفيديوهات 1:50 دقيقة ماذا قال تشافي قبل مواجهة ريال سوسييداد ؟ 0:26 دقيقة التعادل يحسم مواجهة واتفورد و"بريستون نورث إيند" 2:20 دقيقة ساوثهامبتون يُسقط ليستر سيتي في معقله 0:25 دقيقة سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق 0:35 دقيقة باستيانيني أول المنطلقين في سباق جائزة النمسا الك 0:30 دقيقة بهدف تاريخي لهاري كاين توتنهام يتخطى وولفرهامبتون 0:55 دقيقة الشارقة يعلن رسمياً التعاقد مع باكو ألكاثير 1:10 دقيقة كلوب: بداية يونايتد السيئة لن تسهل مهمتنا 0:31 دقيقة محمد صلاح في لقاء خاص 0:37 دقيقة ليستر سيتي يمدد عقد جيمي فاردي حتى عام 2024