لويس سواريز بعد فوز أتلتيكو مدريد: "أنا لا أستسلم" من قبل beIN SPORTS May 16, 2021 22:41 1:28 دقيقة أكّد الأوروغوياني لويس سواريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني أنّه ليس من النوع الذي يستسلم عندما يقف الحظ في وجهه مثمناً اقتراب فريقه من لقب الدوري الإسباني. مقابلات لويس سواريز أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 1:18 دقيقة ليل يسقط في فخ التعادل أمام سانت إيتيان 4:32 دقيقة سان جيرمان يكتسح رانس ويضغط بقوة على ليل 1:28 دقيقة لويس سواريز بعد فوز أتلتيكو مدريد: "أنا لا أستسلم" 3:37 دقيقة ملخص مباراة برشلونة وسلتا فيغو 0:39 دقيقة زيدان ينفي شائعات رحيله عن ريال مدريد 3:01 دقيقة ملخص مباراة ريال مدريد وأتلتيك بلباو 0:51 دقيقة بيراميدز ينتفض ويضع قدماً في نصف النهائي 0:32 دقيقة شبيبة القبائل يعود منتصراً من صفاقس 5:23 دقيقة أتلتيكو مدريد يقترب من لقب الليغا وريال لا يستسلم 5:09 دقيقة أليسون يبقي على آمال ليفربول في التأهل للأبطال