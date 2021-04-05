لونغليه يتحدث عن فوز برشلونة الصعب على بلد الوليد من قبل beIN SPORTS April 5, 2021 23:20 1:07 دقيقة اعترف الفرنسي كليمون لونغليه مدافع برشلونة بعد الفوز الشاق والغالي على بلد الوليد 1-0 بأن فريقه واجه منافساً صعباً. مقابلات ريال بلد الوليد برشلونة كليمون لونغليه -آخر الفيديوهات 1:07 دقيقة لونغليه يتحدث عن فوز برشلونة الصعب على بلد الوليد 3:31 دقيقة هدف ديمبيلي القاتل يقرّب البلوغرانا من الصدارة 7:09 دقيقة كلوب يتحدث عن نهائي 2018 بين ريال مدريد وليفربول 0:26 دقيقة مورينيو يلمح إلى تسبب توتنهام بتغيير لون شعره 0:42 دقيقة توتنهام يقدم دعمه للاعبه سانشيز بعد تعرضه للعنصرية 0:45 دقيقة بيب يهاجم الفيفا واليويفا بسبب "إنهاك اللاعبين" 14:26 دقيقة زيدان يرفض التقليل من قوة ريال مدريد 0:39 دقيقة توتنهام يندد بتعرض سانشيز لهجمات عنصرية 1:04 دقيقة سيميوني يعترف بحاجة أتلتيكو مدريد إلى التحسن 0:34 دقيقة أندرييسكو ترتقي للمركز السادس