لوبيتيغي واثق من إقامة مباراة الديربي أمام بيتيس من قبل beIN SPORTS January 1, 2021 19:41 0:48 دقيقة أعرب جولن لوبيتيغي مدربُ إشبيلية عن ثقتِه في إقامةِ مباراة ديربي الأندلس في موعدِها السبت رغم ما أشيعَ حولَ إمكانية تأجيلِها بسبب اكتشافِ بعض حالاتِ الإصابة بـ"كوفيد-19" في صفوف بيتيس. تقارير إخبارية ريال بيتيس إشبيلية جولن لوبيتيغي -آخر الفيديوهات 0:26 دقيقة مولودية الجزائر إلى مركز الوصافة 0:29 دقيقة الترجي يحسم مواجهة القمة أمام النجم الساحلي 0:37 دقيقة تقارير: ريال مدريد يتوصل لاتفاق لخفض رواتب لاعبيه 0:48 دقيقة لوبيتيغي واثق من إقامة مباراة الديربي أمام بيتيس 1:30 دقيقة دومينيك سعيد بالعودة للتدريب من بوابة نانت 0:32 دقيقة الأهلي يعلن التعاقد مع الزامبي والتر بواليا 1:16 دقيقة أرتيتا يكشف نوايا أرسنال في "الميركاتو الشتوي" 2:31 دقيقة حصاد 2020: فيروس كورونا أنهك مسابقة الدوري الفرنسي 2:19 دقيقة حصاد 2020: باريس سان جيرمان مرّ بعام استثنائي 3:26 دقيقة قمّة مرتقبة بين مانشستر يونايتد وأستون فيلا