لقاء خاص مع ألكسندر إيساك هدافُ ريال سوسييداد من قبل beIN SPORTS May 3, 2021 20:31 0:54 دقيقة قال السويدي ألكسندر إيساك هدافُ ريال سوسييداد، إنه معجبٌ بمشروع ِ ناديه، مؤكداً أن هدفَه هو إنجاحُ هذا المشروع عبر مساعدةِ زملائهِ على أرض الملعب. مقابلات ريال سوسييداد الإسباني الدوري الإسباني ألكسندر إيساك -آخر الفيديوهات 2:32 دقيقة الجماهير تقترب من العودة إلى الملاعب الفرنسية 0:31 دقيقة بماذا طالب غوارديولا لاعبيه قبل مواجهة سان جيرمان؟ 0:54 دقيقة لقاء خاص مع ألكسندر إيساك هدافُ ريال سوسييداد 1:01 دقيقة أنس جابر تنسحب من بطولة مدريد بسبب الإصابة 3:56 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 35 0:50 دقيقة ديميتروف يغادر دورة مدريد من الدور الأول 0:24 دقيقة بوريس جونسون ينتقد احتجاجات مشجعي مانشستر يونايتد 11:09 دقيقة فيراتي يصف مواجهة مانشستر سيتي بالنهائي المبكر 16:32 دقيقة بوتشيتينو يتحدث عن المواجهة المرتقبة أمام سيتي 2:22 دقيقة إنتر كونتي يذكر الجماهير بإنجازات 2010