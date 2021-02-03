

وأفاد النادي الملكي في بيان أنه "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم (الأربعاء) لإدين هازار من قبل الفريق الطبي لريال مدريد، تم تشخيص إصابته في عضلة الفخذ الأيسر".

ومن المتوقع أن يغيب هازار (30 عاما) عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهر، ما يعني أنه سيغيب عن مباراة الذهاب أمام أتالانتا الإيطالي في برغامو ضمن ذهاب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا والمقررة في 24 من الشهر الحالي.

كما من المرجح أن يغيب عن مباراة دربي العاصمة أمام جاره اللدود أتلتيكو مدريد متصدر "الليغا" في السابع من آذار/مارس المقبل.

ويمر هازار بأسوأ فترة في مسيرته الاحترافية حيث يتواصل كابوس الإصابات منذ انتقاله إلى صفوف النادي الملكي صيف 2019 قادماً من تشيلسي الإنكليزي لمدة خمس سنوات مقابل 115 مليون يورو، حيث قوّضت الإصابات مستواه وألمّ به فيروس كورونا، فلم يخض سوى 35 مباراة في مختلف المسابقات، مقابل تسجيله أربعة أهداف فقط.

وكان لاعب ليل الفرنسي وتشيلسي السابق قد أختير مطلع العام الحالي "اللاعب الأكثر رمزية" في تاريخ كرة القدم البلجيكية من قبل مشجعين شاركوا في استطلاع للرأي نظمه الاتحاد البلجيكي للاحتفال بمرور 125 عاماً على تأسيسه.

وشارك هازار الذي بدأ مسيرته مع ليل قبل الانتقال إلى تشيلسي ولاحقا إلى مدريد، في 106 مباريات دولية (32 هدفاً)، ما يجعله ثالث أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخب "الشياطين الحمر".



