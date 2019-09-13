وتعرض أومتيتي لشِعر في مشط القدم اليمنى خلال تمارينه مع منتخب فرنسا، فغادر المعسكر التدريبي من دون أن يتمكن من خوض مباراتي بلاده أمام ألبانيا (4-1) وأندورا (3-صفر) ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020.

وأفاد بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين في بيان إلى أنه "بعد الفحص الدقيق للقدم اليمنى للاعب الفرنسي، وبعد فحوص جديدة، تم اكتشاف شِعر في مشط القدم. الفترة المقدرة للغياب تتراوح ما بين 5 إلى 6 أسابيع".

وتلاحق لعنة الإصابات بطل مونديال روسيا 2018 مع منتخب "الديوك"، إذ تعرض قبل عام تقريبا لإصابة في الركبة اليسرى فقرر أن يعالجها بدون أن يخضع لعملية جراحية. وبعد عودته إلى الملاعب في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 أصيب وغاب حتى مطلع العام الحالي.

وخسر لاعب ليون السابق، البالغ 25 عاما، مركزه الأساسي في دفاع النادي الكاتالوني ومنتخب بلاده على السواء لصالح مواطنه كليمان لونغليه.