لجنة الأخلاقيات ترفع تظلماً بسبب تصريحات أنشيلوتي October 31, 2022 18:44 0:54 دقيقة رفعت لجنة الاخلاقيات في الاتحاد الاسباني تظلماً إلى لجنة المسابقات حول تصريحات مدرب ريال مدريد أنشيلوتي التي انتقد فيها حكم مباراة فريقه ضد جيرونا بعد منحه المنافس ركلة جزاء وصفها أنشيلوتي بالمخترعة. تقارير إخبارية ريال مدريد كارلو أنشيلوتي -آخر الفيديوهات 0:54 دقيقة لجنة الأخلاقيات ترفع تظلماً بسبب تصريحات أنشيلوتي 3:24 دقيقة الكشف عن الفعاليات الثقافية والترفيهية في مشيرب 0:29 دقيقة الباراغواي تفوز على قطر في بطولة العالم للبادل 0:38 دقيقة متطوعو قطر 2022™ يستكملون تدريباتهم للبطولة 0:39 دقيقة شكوك حول لحاق لوسيلسو بكأس العالم بسبب الإصابة 0:47 دقيقة لوكاكو يتعرض لإصابة جديدة في أوتار الركبة 0:50 دقيقة تقارير تفيد بإصابة جديدة لبوغبا 0:56 دقيقة نادي الوحدات سيواجه الفيصلي في إربد 0:36 دقيقة قمّة مرتقبة بين الأهلي والزمالك 0:27 دقيقة ماري سيغيب عن الملاعب لقرابة شهرين