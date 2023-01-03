لاعبو ريال مدريد يقدمون الهدايا للجماهير من قبل beIN SPORTS January 3, 2023 10:41 0:51 دقيقة شهدت تدريباتُ ريال مدريد على ملعب ألفريدو دي ستيفانو حضورا جماهيرياً حيث وقّع اللاعبون على قمصانٍ ولافتاتٍ للحاضرين، كما أن كتيبة أنشيلوتي قامت بتقديم بعضِ الهدايا للجماهير للحاضرة. تقارير إخبارية الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 17 0:23 دقيقة سامبدوريا يعلن ضم لامرز مهاجم إمبولي 1:01 دقيقة آرسنال يسعى للتعاقد مع لاعب مونبلييه إيلي واهي 0:22 دقيقة ليون يعلن إعارة لاعبه دا سيلفا لفوليندام الهولندي 2:21 دقيقة لاوتارو يعود إلى إنتر عقب تتويجه بلقب كأس العالم 0:51 دقيقة لاعبو ريال مدريد يقدمون الهدايا للجماهير 1:09 دقيقة أنشيلوتي ينتقد تعرض فينيسيوس لمضايقات عنصرية 2:25 دقيقة برشلونة يفتح أبواب "كامب نو" أمام جماهيره 2:53 دقيقة مانشستر يونايتد يسعى لمواصلة نتائجه الإيجابية 2:52 دقيقة آرسنال يواجه اختباراً صعباً أمام نيوكاسل