لابورتا: "تشافي جزء من برشلونة" من قبل beIN SPORTS October 29, 2021 18:10 0:38 دقيقة قال جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة إن تشافي لاعب الفريق السابق ومدرب السد القطري حاليا، جزء من الفريق الكاتالوني مذكراً أنه صرّح سابقاً أن الإسباني سيكون مدرباً للبلوغرانا في يوم من الأيام. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإسباني برشلونة تشافي جوان لابورتا -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة كلوب: "لا توجد مباريات سهلة في البريميرليغ" 0:40 دقيقة بارجوان يتحدّث عن أهدافه مع برشلونة 0:38 دقيقة لابورتا: "تشافي جزء من برشلونة" 0:45 دقيقة فريتز يواجه شتروف في نصف نهائي بطولة سان بطرسبورغ 0:31 دقيقة ألكاراث يبلغ نصف نهائي بطولة فيينا المفتوحة 1:05 دقيقة وزير الرياضة البريطاني ينتقد شغب الجماهير 1:11 دقيقة هوفمان يتحدّث عن موضوع تطعيم لاعبي كرة القدم 1:11 دقيقة انطلاق بث سلسلة خاصة بالسيرة الذاتية لمارادونا 0:24 دقيقة لابورتا يشيد بتطور تشافي ويرفض تأكيد التعاقد معه 0:32 دقيقة ميسي ضمن قائمة سان جيرمان لمواجهة ليل