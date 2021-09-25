كومان لا يريد التوقف عند "قضية طرده" من قبل beIN SPORTS September 25, 2021 22:22 1:21 دقيقة أكد الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة أنه لا يريدُ التوقف كثيراً عند قضيةِ طرده في مباراة فريقه السابقة، رغم حاجته الماسة للجلوس على مقاعد البدلاء في هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها الفريق. تقارير إخبارية رونالد كومان الدوري الإسباني برشلونة -آخر الفيديوهات 0:42 دقيقة سكاري تصعد إلى نهائي بطولة أوسترافا 1:51 دقيقة بوتشيتينو: "فوز مهم قبل مواجهة مانشستر سيتي" 2:43 دقيقة التعادل السلبي يحسم مباراة ريال مدريد أمام فياريال 4:05 دقيقة سان جيرمان يواصل مسيرة الانتصارات ويعزز صدارته 1:21 دقيقة كومان لا يريد التوقف عند "قضية طرده" 0:38 دقيقة إشبيلية يتجاوز عقبة إسبانيول 0:31 دقيقة إنتر يتعادل مع أتالانتا ويفقد الصدارة 6:37 دقيقة برينتفورد العنيد يفرض التعادل على ليفربول 1:56 دقيقة المصري محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ 0:26 دقيقة نجل مالديني ودياز يقودان ميلان للفوز على سبيزيا