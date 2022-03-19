وانفرد أتلتيكو مدريد بالمركز الثالث ووضع ضغطاً على شريكه السابق برشلونة المدعو لخوض الكلاسيكو أمام غريمه التقليدي ريال مدريد الأحد.

ويدين أتلتيكو مدريد بفوزه الخامس على التوالي في الليغا إلى كوكي الذي سجل هدفه في الدقيقة 49 اثر تمريرة من الدولي البرتغالي جواو فيليكس.

وأكمل أتلتيكو مدريد المباراة بعشرة لاعبين إثر طرد مهاجمه الارجنتيني أنخل كوريا 85.

ونجح حامل اللقب في استغلال معنوياته العالية عقب تأهله إلى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب مانشستر يونايتد الإنكليزي (1-0 إياباً في مانشستر بعد تعادلهما 1-1 ذهاباً في مدريد)، وهو عززها قبل استضافة ديبورتيفو ألافيس عقب فترة التوقف الدولية في الثاني من نيسان/أبريل المقبل، قبل أن يحل ضيفا على سيتي، القطب الثاني لمدينة مانشستر، في ذهاب ربع نهائي المسابقة القارية العريقة في الخامس منه.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 54 نقطة مقابل 51 نقطة لبرشلونة الذي يملك مباراة مؤجلة.