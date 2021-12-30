أعلن نادي أتليتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم الخميس عن خمس إصابات بفيروس "كوفيد-19".

وكشف الروخيبلانكوس إصابة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني بالإضافة إلى لاعبيه كوكي والفرنسي أنطوان غرييزمان والبرتغالي جواو فيليش والمكسيكي هيكتور هيريرا.

وجاء الإعلان عن هذه الإصابات عشية استئناف منافسات الدوري الإسباني، حيث تفتتح المرحلة التاسعة عشرة الجمعة بلقاء فالنسيا وإسبانيول.

وقال أتلتيكو في بيان مقتضب إن اختبارات "دييغو سيميوني وكوكي وغرييزمان وهيكتور هيريرا وجواو فيليش كانت إيجابية ولكن بدون أعراض، وهم في عزلة في المنزل امتثالا لتوصيات السلطات الصحية".

ومن المقرّر أن يلتقي أتليتيكو مدريد مع رايو فاليكانو الأحد، وهي مباراة مهدّدة بالتأجيل كون جاره المدريدي فاليكانو يعاني من إصابة 17 لاعباً بالفيروس بحسب الصحافة الإسبانية، وهو ما يجعله نادي الدرجة الأولى الأكثر تضرراً من الفيروس.

وبحسب ما تنص لوائح الاتحاد الإسباني للعبة ورابطة الدوري، يتم تأجيل مباراة أو إلغاؤها إذا لم يكن لدى أحد الفريقين ما لا يقل عن 13 لاعباً سليماً بينهم خمسة على الأقل من الفريق الأول.