كورتوا يعلّق على فوز فريقه بلقب الليغا من قبل beIN SPORTS July 17, 2020 00:19 1:48 دقيقة تحدّث العملاق البلجيكي تيبو كورتوا عن تتويج فريقه ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم. مقابلات تيبو كورتوا الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 2:48 دقيقة تعرّف على سبب تفوّق ريال مدريد على جميع فرق الليغا 2:07 دقيقة بنزيمة "الاستثنائي" يُبهر عشاق ريال مدريد 5:04 دقيقة ريال مدريد بطل الدوري الإسباني! 4:01 دقيقة مانشستر يونايتد يواصل رحلة البحث عن بطاقة أوروبية 2:56 دقيقة زيدان رفع سقف التحدي وانتصر مرة أخرى! 1:59 دقيقة راموس المدافع الهداف والقائد! 3:29 دقيقة إنتر يستعيد الوصافة برباعية في مرمى سبال 1:48 دقيقة كورتوا يعلّق على فوز فريقه بلقب الليغا 3:56 دقيقة ميسي مستاء من فقدان برشلونة لروح المبادرة 2:25 دقيقة راموس: "التتويج مكافأة للعمل"