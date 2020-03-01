كورتوا يؤكد أحقية ريال بالفوز في "كلاسيكو معقد" من قبل beIN SPORTS March 1, 2020 23:28 2:19 دقيقة أثنى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد على فوز فريقه في قمة الكلاسيكو أمام برشلونة 2-0 مؤكداً أنّها كانت مواجهة معقدة استحق فيها "الملكي" التفوق. تيبو كورتوا الكلاسيكو ريال مدريد -آخر الفيديوهات 3:27 دقيقة كيكي: لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول ولكن 1:05 دقيقة هدفا مباراة ريال مدريد وبرشلونة بجميع اللغات 2:16 دقيقة تيرشتيغن: "الكلاسيكو معقد والدوري ما يزال طويلاً" 3:16 دقيقة زيدان: "أدّينا مباراة مكتملة" 0:20 دقيقة رونالدو يظهر في سانتياغو برنابيو خلال فوز الملكي 2:19 دقيقة كورتوا يؤكد أحقية ريال بالفوز في "كلاسيكو معقد" 1:54 دقيقة فينيسيوس: "إنها أمسيتي الأفضل مع ريال مدريد" 0:45 دقيقة قمة المصري ونهضة بركان تنتهي بالتعادل الإيجابي 2:09 دقيقة بوسكيتس: "أهدرنا فرصة الابتعاد عن ريال مدريد" 4:56 دقيقة الملكي يفك النحس ويعود لصدارة الليغا