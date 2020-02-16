كورتوا كنت غاضباً من طريقة تلقي الهدف الثاني من قبل beIN SPORTS February 16, 2020 23:05 0:30 دقيقة قال البلجيكي تيبو كورتوا إنّ ردة فعله الغاضبة أتت بسبب الطريقة التي تلقى بها ريال مدريد الهدف الثاني أمام سلتا فيغو في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2. تيبو كورتوا ريال مدريد -آخر الفيديوهات 1:59 دقيقة ماذا قال سيموني إنزاغي بعد الفوز على إنتر؟ 0:30 دقيقة كورتوا كنت غاضباً من طريقة تلقي الهدف الثاني 3:04 دقيقة مرسيليا يعود بالانتصار من أرض ليل 0:34 دقيقة فوز مهم لبيك سيغيد المجري في أبطال أوروبا لليد 4:00 دقيقة سلتا فيغو يوقف انتصارات ريال مدريد 3:59 دقيقة نسر لاتسيو يصطاد إنتر ويقبض على الوصافة 4:20 دقيقة أرسنال يحقق انتصاره الأكبر تحت قيادة أرتيتا 11:52 دقيقة موجز الأخبار 0:32 دقيقة غايل مونفيس يحافظ على لقب بطولة روتردام للتنس 0:28 دقيقة كيكي بيرتنس تحافظ على لقب بطولة سان بطرسبورغ