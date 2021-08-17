كورتوا سعيد جداً بتمديد عقده مع الملكي من قبل beIN SPORTS August 17, 2021 12:40 0:43 دقيقة قال البجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد إنه سعيد جدا بتمديد عقده مع الفريق الملكي مؤكداً أنه يسعى لمواصلة كتابة التاريخ مع النادي من خلال تقديم أفضل ما لديه. تقارير إخبارية تيبو كورتوا الدوري الإسباني ريال مدريد -آخر الفيديوهات 10:48 دقيقة غوارديولا في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:56 دقيقة تقارير - رونالدو عرض خدماته على مانشستر سيتي 4:01 دقيقة الدوري الإنكليزي: أفضل 5 أهداف - الجولة الأولى 3:57 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة الأولى 3:53 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة الثانية 2:49 دقيقة قرعة كأس الأمم الإفريقية | آخر الأخبار 0:43 دقيقة أتلتيكو مدريد يستأنف تدريباته 0:49 دقيقة برشلونة يستهل تدريباته لمباراته المرتقبة ضد بلباو 0:48 دقيقة أبراهام إلى روما قادماً من تشيلسي 0:43 دقيقة كورتوا سعيد جداً بتمديد عقده مع الملكي