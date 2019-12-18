حسم التعادل السلبي مواجهة الكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.

المباراة التي دارت وسط أجواء مشحونة بسبب الأحداث في مقاطعة كتالونيا لم تشهد أهدافاً من الجانبين، وهي المرة الأولى منذ 17 عاماً التي ينتهي فيها الكلاسيكو بالتعادل دون أهداف.

بهذا التعادل رفع الفريقان رصيدهما إلى 36 نقطة لكن أفضلية الأهداف تضع برشلونة في الصدارة.

(87) - الكلاسيكو لا يوحي بأن أحد الفريقين سيخطف نقاط الفوز.

(73) - غاريث بايل يسجل هدف التقدم لريال مدريد لكن الحكم يلغيه بداعي التسلل على صاحب التمريرة مندي.

(68) - هجمة مرتدة لريال مدريد يقودها فالفيردي الذي مرّر لبايل والنجم الويلزي سدّد بقوة في الشباك الصغيرة.

(63) - ميسي يمرر لسواريز الذي سلمها بصدره إلى غريزمان والدولي الفرنسي يسدّد ويصطدم بدفاعات الملكي.

(60) - غريزمان يتجاوز كرفاخال ويمرر لميسي لكن أفضل لاعب في العالم أضاع فرصة هدف محقق.

- شوط ثاني منتظر من أجل كسر التعادل ومنح الكلاسيكو ما يستحقه متابعوه من أهداف وجمالية مرتقبة.

- نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، لكن ريال مدريد كان الأفضل والأقرب للتسجيل مقابل أداء متذبذب لبرشلونة باستثناء بعض المحاولات التي كان مصدرها ميسي.

(41) - كرة جميلة من ميسي لألبا الذي وجد نفسه في مكان مناسب للتسجيل لكنه أخطأ في التعامل مع الكرة.

(31) - برشلونة يستيعد المبادرة الهجومية عبر ألبا الذي انطلق على الجناح ولعب عرضية نحو سواريز تفطن لها كورتوا لكنه أعادها أمام ميسي الذي سدّدها نحو المرمى لكن راموس كان في المكان المناسب وأنقذ الملكي من هدف محقق.

(26) - تير شتيغن ينقذ برشلونة في مناسبة أولى أمام كريم بنزيمة ومناسبة ثانية أمام تسديدة كاسيميرو.

(18) - ريال مدريد الأفضل على جميع المستويات يكثف محاولاته. إيسكو يسدّد ولونغليه يتدخل ويبعد الكرة.

(17) - كريم بنزيمة يرتقي فوق الجميع ويضرب برأسه باحثاً عن الهدف الأول لكن جيرارد بيكيه يتدخل ويبعد الكرة من على الخط النهائي للمرمى.

(10) - لم يتأخر ريال مدريد في الاعلان عن نفسه في المواجهة بتسديدة مباغتة من كريم بنزيمة كان شتيغن جاهزاً للتصدي لها.

(4) - برشلونة يظهر نواياه الهجومية مبكراً من بينية من ميسي لألبا الذي مرّر لسواريز لكن الأخير فوت الكرة وأضاع فرصة محقّقة للإنفراد بكورتوا.

- الكلاسيكو ينطلق وسط تطلعات الفريقين للانفراد بالصدارة بعد شراكة دامت طويلاً في قمة الدوري الإسباني.

تشكيلة ريال مدريد

كورتوا - كارفاخال - فاران - سيرخيو راموس - مندي - كاسيميرو - كروس - فالفيردي - غاريث بايل - إيسكو - بنزيمة.

تشكيلة برشلونة

تير شتيغن - نيلسون سيميدو - بيكيه - لونغليه - ألبا - سيرجي روبيرتو - راكيتيتش - دي يونغ - غريزمان - سواريز - ميسي.

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وتتنزل قمة الكلاسيكو هذه المرة في سياق مثير، سياسياً (أحداث إقليم كتالونيا) وخصوصاً رياضياً حيث يتعادل الفريقان بمجموع النقاط (35 نقطة لكل منهما)، وما سيزيد إثارة المواجهة أيضاً هو تعثر الفريقين في آخر مرحلة، حيث تعادل "البلاوغرانا" على أرض سوسييداد (2-2) وحذا حذوه "الملكي" الذي اقتسم نقاط مواجهته أمام فالنسيا على أرض الـ"ميستايا" (1-1). كل هذه المعطيات ستجعل من موقعة كامب نو ملتهبة أكثر من العادة.

مباراة برشلونة وريال مدريد - معلومات البث مباشر

• مباراة برشلونة وريال مدريد موعدكم معها سيكون يوم الاربعاء في الساعة 22:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة.

• البث المباشر لمواجهة برشلونة وريال مدريد يمكنكم مشاهدته باللغة العربية عبر قناة HD3 وباللغة الإنكليزية على HD12.

• الزميل عصام الشوالي هو من سيتكفل بمهمة التعليق على الكلاسيكو الحدث.

• يمكنكم أيضاً متابعة البث المباشر لكلاسيكو الليغا على الإنترنت، إذ سيتمتع مشتركينا بنقل حيّ وبتقنية فائقة الجودة عبر beIN CONNECT.

ولتبقوا على مقربة من كلاسيكو برشلونة وريال مدريد أينما كنتم، يمكنكم مشاهدتها على مختلف الأجهزة المحمولة، والكمبيوتر الشخصي.

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