كتيبة زيدان تتحضر للمعترك الأول من قبل beIN SPORTS September 20, 2020 14:19 2:42 دقيقة لحساب مُنافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني، يحُل ريال مدريد، حاملُ اللقب، ضيفًا على ريال سوسيداد اليوم الأحد. كتيبة المدرب زين الدين زيدان تمني النفس بتحقيق انطلاقة جيدة هذا الموسم. الدوري الإسباني ريال مدريد ريال سوسييداد زين الدين زيدان -آخر الفيديوهات 0:56 دقيقة مدرب العين الإماراتي يشيد بالملاعب القطرية 5:11 دقيقة باريس سان جيرمان يهزم نيس بثلاثية نظيفة 0:36 دقيقة ليستر يستعير المهاجم جنكيز أوندار من روما 3:21 دقيقة نابولي يعود بالنقاط من أرض بارما 1:00 دقيقة رباعية لسون تمنح توتنهام انتصاره الأول 2:42 دقيقة كتيبة زيدان تتحضر للمعترك الأول 1:15 دقيقة تشييعٍ رمزي للأسطورة الراحل أحمد راضي 2:46 دقيقة بيرلو يواجه رانييري في أول اختبار له 1:43 دقيقة آخر أخبار الهلال بعد أزمة إصابة لاعبيه بكورونا 3:12 دقيقة تشيلسي - ليفربول قمة مبكرة تحبس الأنفاس