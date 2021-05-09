كاناليس يتحدث عن طموحات ريال بيتيس من قبل beIN SPORTS May 9, 2021 12:25 0:56 دقيقة في لقاء مطول مع لاعبِ ريال بيتيس سيرخيو كاناليس، أكد الدولي الإسباني أن طموحَ فريقِه هذا الموسم هو الظفرُ بمقعد أوروبي مضيفا أن الجميع سيبذل كل ما بوسعه لتحقيقِ ذلك. مقابلات سيرخيو كاناليس ريال بيتيس الدوري الإسباني -آخر الفيديوهات 1:52 دقيقة السد يواجه العربي في نصف نهائي كأس أمير دولة قطر 2:37 دقيقة باريس سان جيرمان يرفع شعار الفوز أمام رين 0:56 دقيقة كاناليس يتحدث عن طموحات ريال بيتيس 2:11 دقيقة كلاسيكو حاسم بين يوفنتوس وميلان 2:53 دقيقة ريال مدريد أمام فرصة ذهبية للانفراد بصدارة الليغا 1:42 دقيقة غوارديولا يتحدّث عن ركلة الجزاء التي أهدرها أغويرو 3:59 دقيقة ليفربول يعود إلى سكة الانتصارات 1:43 دقيقة شاهد فرحة لاعبي إنتر عقب إحرازهم لقب الدوري 0:27 دقيقة بوتشيتينو: "تمديد عقد نيمار أمر يعكس طموح الفريق" 2:19 دقيقة ماذا قال نيمار بعد تمديد عقده مع باريس سان جيرمان؟