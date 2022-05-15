وكما كان متوقعاً غاب عن ورقة لاعبي المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة والكرواتي لوكا مودريتش والبرازيلي فينيسيوس جونيور.

في المقابل، يصارع قاديش لتفادي الهبوط، إلا أن تعادله على أرضه أدى إلى عودته إلى منطقة الخطر حيث بات يحتل المركز الثامن عشر برصيد 36 نقطة متساوياً مع ريال مايوركا السابع عشر والفائز على ضيفه رايو فايكانو 2-1.

افتتح النادي المدريدي التسجيل بعد مجهود من البرازيلي رودريغو الذي تلاعب بعدة لاعبين ليمرر كرة إلى الدومينيكاني ماريانو دياز الذي سدد في الشباك (5).

وعادل قاديش بفضل روبن سوبرينو الذي سدد كرة حولت مجراها قليلاً اثر اصطدامها بظهر المدافع البرازيلي إيدر ميليتاو لتخدع الحارس الأوكراني أندري لونين (37) في رابع مباراة له بين الخشبات الثلاث هذا الموسم. وأضاع نيغريدو ركلة جزاء لقاديش 61.

ريال مدريد بات رصيده 85 نقطة في القمة.