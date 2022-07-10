وقالت المصادر إن فينيسيوس وقعَ على العقد الجديد بعدما تمَ الاتفاقُ مسبقاً على كافةِ التفاصيل وسيربط ُ العقدُ الجديد اللاعبَ البرازيلي بالنادي الملكي لغايةِ عام 2027، حسبما أراد رئيس النادي فلورينتينو بْيريث، على أن يعلنَ بطل إسبانيا رسمياً عن الصفقة في وقت لاحق والتي تضمنت شرطاً جزائياً بقيمة مليار دولار.



