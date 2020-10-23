فينغر يشير إلى تراجع مستوى برشلونة وريال مدريد من قبل beIN SPORTS October 23, 2020 19:49 1:00 دقيقة أكد الفرنسي آرسين فينغر، مدرب أرسنال السابق، أن مباراة الكلاسيكو كانت في وقت ما أهم موعد في كرة القدم مشيراً إلى تراجع مستوى برشلونة وريال مدريد خلال الفترة الحالية. مقابلات آرسين فينغر الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة -آخر الفيديوهات 4:20 دقيقة ليفربول يتعادل مع مستضيفه ميتييلاند 3:40 دقيقة أتالانتا يُقصي أياكس ويتأهل إلى ثمن النهائي 4:52 دقيقة سان جيرمان المتأهل يكتسح باشاكشهير ويتصدر مجموعته 0:42 دقيقة صلاح يصبح الهداف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال 6:06 دقيقة فينغر يدعو لإيجاد حلول فعالة لمواجهة العنصرية 0:52 دقيقة حادثة "العنصرية" تتصدر عناوين الصحافة التركية 1:31 دقيقة أندية عدّة تتضامن مع بيار ويبو 0:38 دقيقة الصحافة الإسبانية تتحدّث عن تاريخ الحكم الرابع! 0:26 دقيقة وزيرة الرياضة الفرنسية تشيد بتصرف اللاعبين 0:28 دقيقة أردوغان يدين ما حصل لمساعد مدرب باشاكشهير