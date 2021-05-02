وعاد فياريال إلى نغمة الانتصارات بعد خسارتين متتاليتين، عندما تغلب على خيتافي بهدف وحيد سجله يريمي بينو في الدقيقة 79.

واستغل فياريال تعثر ريال بيتيس امام بلد الوليد لينتزع منه المركز السادس الذي يخول صاحبه خوض مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعدما رفع رصيده الى 52 نقطة مقابل 51 للفريق الأندلسي، وبفارق نقطة واحدة خلف ريال سوسييداد الخامس والذي خسر امام هويسكا صفر-1 السبت.

ومني غرناطة بخسارة موجعة على أرضه أمام قادش بهدف وحيد سجله روبن سوبرينو في الدقيقة 39.

وطرد هداف غرناطة المخضرم روبرتو سولدادو في الدقيقة 88، وكان غرناطة فجر مفاجأة من العيار الثقيل الخميس عندما تغلب على برشلونة 2-1 في عقر داره كامب نو في مباراة مؤجلة.

وتجمد رصيد غرناطة الساعي إلى أحد المركزين المؤهلين الى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل أو أقله المركز السابع المؤهل إلى الدور الفاصل للمسابقة القارية الجديدة "يوروبا كونفرنس ليغ"، عند 45 نقطة في المركز بفارق سبع نقاط خلف فياريال السادس.

في المقابل، صعد قادش الى المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة.

