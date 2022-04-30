

واستغل ديبورتيفو ألافيس على أكمل وجه إراحة المدرب أوناي إيمري للعديد من عناصره الأساسية ترقباً لاستضافة ليفربول الإنكليزي الثلاثاء المقبل في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا (صفر-2 ذهاباً)، وحسم الشوط الأول في صالحه بهدفين لفيكتور لاغوارديا (4) والأرجنتيني غونسالو إسكالانتي (31).

وأبقى إيمري على لاعبي الوسط الأرجنتيني لو سيلسو والفرنسي إتيان كابوي والمدافعين الارجنتيني خوان فويث والاكوادوري بيرفيس إستوبيان وحارس المرمى الأرجنتيني خيرونيمكو رولي على دكة البدلاء، فيما غاب القائد راوول ألبيول والفرنسي فرانسيس كوكلان والمدافع ألبرتو مورينو والمهاجم جيرارد مورينو بسبب الإصابة.

ونجح فياريال في تقليص الفارق مطلع الشوط الثاني عبر النيجيري سامويل تشوكويزي (47)، وحاول مدربه تنشيط الصفوف باضطراره إلى الدفع بلو سيلسو وفويث وإستوبيان وكابوي وباكو ألكاسير لكن دون جدوى.

وتجمد رصيد فياريال عند 52 نقطة في المركز السابع، فيما حقق ديبورتيفو ألافيس فوزه السابع هذا الموسم فرفع رصيده إلى 28 نقطة وفض شراكة المركز الأخير مؤقتاً مع ليفانتي الذي يحلّ ضيفاً على فالنسيا لاحقاً.



وبات ديبورتيفو ألافيس على بعد أربع نقاط عن قاديش صاحب المركز السابع عشر آخر الناجين من الهبوط الى الدرجة الثانية والذي كان تعادل مع جاره ومضيفه اشبيلية 1-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.