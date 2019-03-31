وعلى ملعب البيرنابيو، منح الكولومبي كوشو الاسبقية لهويسكا (3) لكن ايسكو نجح في معادلة الكفة لريال مدريد (25)، وفي الشوط الثاني تقدم ريال مدريد بفضل هدف لداني سيبايوس (62)، وبعد دقيقتين عادل اكزابير اتكسيلا للضيوف (64)، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بدقيقة واحدة خطف الفرنسي كريم بنزيمة هدف الفوز من تسديدة متقنة (89).

وهو الفوز الثاني تواليا لريال مدريد (الثالث برصيد 57 نقطة) بقيادة مدربه الجديد-القديم الفرنسي زين الدين زيدان.

ونتيجة الموسم المخيب الذي اختبره ريال، حيث ودع من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي بعد أن توج باللقب في المواسم الثلاثة الماضية، وخرج من نصف نهائي الكأس أمام غريمه برشلونة وفقد الأمل منطقيا بالمنافسة على لقب الدوري، اضطرت الادارة الى تبديل مدربين هما جولن لوبيتيغي وبديله الارجنتيني سانتياغو سولاري.

وسجل إيسكو الذي اكتفى بهدف وحيد في 16 مشاركة مع سولاري، هدفه الثاني في ثاني مباراة له تحت اشراف زيدان بعد أن كان ايضا صاحب الهدف الأول في مباراة المرحلة الماضية ضد سلتا فيغو.

ابرز وقائع اللقاء

نهاية المباراة بفوز صعب لريال مدريد على هويسكا 3-2 وهو الفوز الثاني تواليا للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

د89 هدف ثالث لريال مدريد: من تسديدة مقوسة ينجح كريم بنزيمة في مغالطة الحارس سانتاما.

د74 هدف هويسكا الثاني: اكزابير اتكسيلا يفلت من رقابة دفاع ريال مدريد وبراسية ينجح في مغالطة لوكا زيدان.

د71: الويلزي غاريث بايل وحيدا امام مرمى هويسكا لكن تسديدته ذهبت عاليا.

د62 هدف ريال مدريد الثاني: بنزيمة يمهد بالراس لسيبايوس الذي تابع الكرة بقدمه ووضعها داخل مرمى هويسكا معلنا تقدم فريقه 2-1.

نهاية الفترة الاولى بين ريال مدريد وهويسكا بالتعادل 1-1

د45: اوزكويل أفيلا يفوت فرصة مضاعفة النتيجة لهويسكا عندما سدد بقوة من داخل منطقة جزاء ريال مدريد لكن الكرة علت مرمى لوكا زيدان.

د25 هدف لريال مدريد: الفرنسي بنزيمة يسدد والحارس يصد الكرة التي ارتدت امام إبراهيم دياز والاخير يمرر نحو ايسكو ليضعها بسهولة في شباك الضيوف.

د15: بنزيمة يرتبك امام مرمى هويسكا ويفوت على فريقه فرصة معادلة النتيجة

د12: عرضية من ألفارو أودريوزولا نحو كريم بنزيمة لكن تسديدته العشوائية ذهبت بعيدا عن مرمى سانتاما.

د3 هدف لهويسكا: خوان كاميلو هيرنانديز (كوشو) يفتتح النتيجة مبكرا بتسديدة محكمة غالط بها الحارس لوكا زيدان.

الحكم خافيير استرادا فيرنانديز يعطي اشارة انطلاق مباراة ريال مدريد وهويسكا.

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة هويسكا