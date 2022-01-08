

وتناوب على تسجيل أهداف الفريق الملكي كل من الفرنسي كريم بنزيمة (43 من ركلة جزاء و88) والبرازيلي فينيسيوس جونيور (52 و61).

وذلّل البرتغالي غونسالو غيديش الفارق للضيوف في الدقيقة 77.

ورفع ريال رصيده إلى 49 نقطة معززاً صدارته للمسابقة المحلية.

في المقابل تجمّد رصيد فريق "الخفافيش" عند 28 نقطة في المرتبة التاسعة.

وهو الفوز الـ15 للميرينغي في الليغا هذا الموسم مقابل 4 تعادلات وخسارتين بينما تعرّض فالنسيا لهزيمته السادسة مقابل 7 انتصارات ومثلها تعادلات.

وواصل كريم بنزيمة عطاءه المتميز مع فريق العاصمة الإسبانية إذ عزّز صدارته لجدول هدافي الليغا برصيد 17 هدفاً.

كما وصل الفرنسي إلى الهدف رقم 301 خلال مسيرته مع الفريق الملكي في المباراة رقم 584 له مع الميرينغي في كل المنافسات ليصبح رابع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز في تاريخ ريال مدريد بعد كريستيانو رونالدو (450 هدفاً) وراؤول غونزاليس (323 هدفاً) ثم ألفريدو دي ستيفانو (308 هدفاً).

تفاصيل المواجهة

نهاية المباراة: ريال مدريد (4-1) فالنسيا

الدقيقة 88: بنزيمة يزيد من متاعب فالنسيا بهدف رابع (4-1).

الدقيقة 77: البرتغالي غونسالو غيديش يفشل في تنفيذ ركلة الجزاء في مناسبة أولى لكنه ينجح في تذليل الفارق أخيراً لمصلحة فالنسيا بعد عودة الكرة من البلجيكي كورتوا الذي تصدّى ببراعة للمحاولة الأولى (3-1).

الدقيقة 75: ركلة جزاء لفالنسيا بعد تدخّل من الفرنسي فيرلان ميندي.

الدقيقة 63: كورتوا يبدع في التصدّي لتصويبة الدنماركي دانييل فاس !

الدقيقة 61: فينيسيوس جونيور من جديد يتمكّن من معانقة الشباك معلناً الهدف الثالث للميرينغي (3-0).

الدقيقة 52: البرازيلي فينيسيوس جونيور يضاعف النتيجة لمصلحة ريال مدريد (2-0) بعد خطأ دفاعي فادح من لاعبي فالنسيا.

بداية حذرة من الطرفين تفادياً لأي مفاجأة غير سارّة قد تحدث.

بداية الشوط الثاني: ريال مدريد (1-0) فالنسيا

نهاية الشوط الأول: ريال مدريد (1-0) فالنسيا

الدقيقة 43: الفرنسي كريم بنزيمة ينجح في تنفيذ ركلة الجزاء ويعلن تقدّم ريال مدريد على فالنسيا (1-0).

الدقيقة 42: الحكم أليخاندرو هيرنانديث يعلن ركلة جزاء لمصلحة الفريق الملكي بعد تدخّل على كاسيميرو.

الدقيقة 40: تسديدة الكرواتي لوكا مودريتش الصاروخية تنهال على العارضة !

الدقيقة 33: مرّة أخرى من كرة رأسية كاد الميرينغي أن يفتتح التسجيل إلاّ أنّ كرة البرازيلي كاسيميرو جانبت مرمى فالنسيا.

الدقيقة 31: أخطر فرصة للفريق الملكي من أقدام ماركو أسينسيو الذي سدّد بقوّة داخل منطقة الجزاء بيد أنّ سيليسن كان في الموعد.

ريال مدريد يسيطر على مجريات اللعب لكن دون تجسيم إلى حدود الدقيقة 30.

الدقيقة 19: كرة البرازيلي فينيسيوس جونيور الرأسية تمرّ بجانب مرمى سيليسن.

الدقيقة 12: هوغو غيامون يحاول مباغتة البلجيكي تيبو كورتوا برأسية مخادعة دون نجاح.

الدقيقة 6: البرازيلي إيدير ميليتاو كاد يباغت الهولندي ياسبر سيليسن حارس مرمى فالنسيا برأسية قويّة لكن الأخير يستأسد.

فالنسيا يضغط على دفاع ريال مدريد أملاً في افتتاح النتيجة مبكّراً.

فترة جس نبض بين الفريقين.

صافرة البداية

الحكم أليخاندرو هيرنانديث يُدير القمّة المرتقبة.

ملعب سانتياغو بيرنابيو مسرحاً لمواجهة ريال مدريد وفالنسيا.

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة فالنسيا