كبّد فالنسيا ضيفه غرناطة خسارة ثالثة على التوالي بفوزه عليه 2-0 ضمن الأسبوع الثالث عشر من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجّل الدنماركي دانييل فاس هدف اللقاء الأول (74) علماً أنّ تقنية الفيديو ألغت هدفاً سجله باريخو في أول ربع ساعة من الشوط الثاني بسبب تداخل الأوروغوياني غوميز المتسلل في اللعبة التي أتى منها الهدف.

واستغل فيران توريس اندفاع غرناطة للتعديل وتمكن من إضافة هدف تأمين الانتصار في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع 90+7.

وجاء هدف توريس (19 عاماً) عقب مجهود فردي رائع، إذ استلم تمريرة من الهولندي ياسبر سيليسن حارس برشلونة السابق، وركض بالكرة بدءاً من نصف ملعب فريقه حتى منطقة جزاء غرناطة ووضع الكرة ببراعة في الشباك.

وواصل غرناطة الذي تلقى هزيمته الثالثة توالياً نتائجه السلبية ليهدر فرصة الاشتراك مع ريال سوسييداد بالصدارة ولو مؤقتاً.

وتجمّد رصيد غرناطة عند 20 نقطة وهو الرصيد الذي وصل إليه فالنسيا بعدما اقتنص فوزه الثاني توالياً في الليغا والثالث في جميع المسابقات بعدما تجاوز ليل الفرنسي الثلاثاء الفائت 4-1 في دوري أبطال أوروبا.