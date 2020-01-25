تغطية: فراس بن أحمد

وافتتح فريق "الخفافيش" التسجيل في الدقيقة 48 من تصويبة للأورغوياني ماكسي غوميز حولها جوردي ألبا في شباك فريقه ثم عاد غوميز ليسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 77.

يذكر أن ماكسي غوميز أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 12.

وكانت مواجهة فالنسيا أول اختبار حقيقي لبرشلونة في ثالث مباراة بقيادة مدربه الجديد سيتيين الذي استلم المهمة الإثنين قبل الماضي خلفاً لإرنستو فالفيردي المقال من منصبه، وقد خرج منها النادي الكاتالوني بهزيمة رابعة له هذا الموسم والأولى في ملعب "الخفافيش" منذ 18 شباط/فبراير 2007.

وعانى برشلونة بقيادة سيتيين، فتغلب بشق النفس على غرناطة 1-صفر الأحد الماضي في الدوري، ثم حجز بطاقته بصعوبة إلى ثمن نهائي مسابقة الكأس بعدما حول تخلفه بهدف إلى فوز بثنائية للفرنسي أنطوان غريزمان أمام مضيفه المتواضع إيبيزا من الدرجة الثالثة، قبل أن يزداد الوضع سوءا السبت على المدرب السابق لريال بيتيس، لاسيما أن النادي الكاتالوني سيتنازل الآن عن الصدارة لصالح غريمه ريال مدريد في حال تعادل أو فوز الأخير على مضيفه بلد الوليد الأحد.

ويحتل برشلونة صدارة الليغا مؤقتاً بـ43 نقطة فيما يأتي فالنسيا في المركز الخامس مؤقتاً بـ34 نقطة.



مباراة برشلونة وفالنسيا - التفاصيل والأهداف

نهاية المباراة بفوز "خفافيش الميستايا" على برشلونة 2-صفر.

77: بطريقة فنية مميزة، ماكسي غوميز يركن الكرة في شباك برشلونة (2-صفر)، الأوروغوياني أضاع ركلة جزاء وسجل هدفين في المباراة.

74: ميسي ينفذ كرة ثابتة يُبعدها حارس فالنسيا بصعوبة

70: رأسية ميسي مرت قريبة من شباك الحارس خاومي دومينيك

59: ميسي يصوب في الزاوية العكسية لحارس فالنسيا لكن كرته مرت بجانب الخشبات الثلاثة

57: ميسي قريباً من علامة الجزاء يحاول وضع الكرة في الشباك لكن البرازيلي غابرييل باوليستا ارتمى أمامه وأبعد الكرة بشراسة كبيرة.

48: تصويبة الأورغوياني غوميز "الخطير" يحول مسارها جوردي ألبا في شباك فريقه (1-صفر)

46: أول فرصة خطيرة لفريق برشلونة، ميسي يضع "اليافع" فاتي أمام مرمى فالنسيا لكن تصويبة الأخير غادرت رويدا رويداً أرض الملعب.

عودة المباراة في شوطها الثاني

شوط أول تميز فيه فريق فالنسيا الذي كان قريباً من افتتاح التسجيل بعد أن أهدر الأوروغوياني ماكسي غوميز ركلة جزاء في الدقيقة 12 وحلت العارضة مكان الألماني تير شتيغن، رجل الشوط الأول وأفضل لاعب في برشلونة في مواجهة فالنسيا اليوم، في الدقيقة 28.

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

31: الفرنسي فرانسيس كوكلين (فالنسيا) يحاول من تصويبة قوية والحارس تير شتيغن يواصل الابداع

28: تصويبة الأوروغوياني ماكسي غوميز تجد العارضة الافقية للحارس الألماني

19: تير شتيغن يواصل التصدي في مباراة صعبة على فريق برشلونة

12: حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لفالنسيا بعد تدخّل من جيرارد بيكيه على لاعب الخفافيش غايا لكن الحارس الألماني تير شتيغن يستأسد ويتصدّى ببراعة لكرة الأوروغوياني ماكسي غوميز.

انطلاق قمّة الجولة 21 على أرضية ملعب ميستايا

التشكيلة الأساسية للفريقين

فالنسيا

برشلونة