فالكاو يتحدث عن فترته السابقة في الليغا من قبل beIN SPORTS February 23, 2022 19:55 0:55 دقيقة قال المهاجم راداميل فالكاو إن فترته السابقة التي قضاها في الملاعب الإسبانية ساعدته على التأقلم سريعا مع رايو فاييكانو ووصف النجم الكولومبي مواجهتَه لفريقه الأسبق أتلتيكو مدريد بالأمر العاطفي خاصة بعد تلقيه تحية خاصة من الجماهير. مقابلات راداميل فالكاو رايو فاليكانو -آخر الفيديوهات 0:21 دقيقة أتلتيكو مدريد - مانشستر يونايتد: التغطية الخاصة 0:55 دقيقة فالكاو يتحدث عن فترته السابقة في الليغا 0:45 دقيقة ليدز يحدد هوية الجماهير المعتدية على إيلانغا 2:31 دقيقة أنس جابر تطلب "الهريسة" من الجماهير! 1:18 دقيقة أنس جابر تتجاوز مارتينكوفا وتبلغ ربع النهائي 0:33 دقيقة كوزينز سيبقى مع ناغتس بحسب مصادر مطلعة 0:30 دقيقة أوستابينكو تطيح بكريتشيكوفا من ثمن النهائي 0:36 دقيقة أفعى تقتحم مباراة في دوري غواتيمالا لكرة القدم 0:48 دقيقة موناكو يفوز على أونيكس كازان 2:30 دقيقة ميسي سعيد في سان جيرمان ويريد الاستمرار مع الفريق