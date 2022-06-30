ودرب فالفيردي البالغ 58 عاماً بيلباو بين عامي 2003 و2005، وخاض عدة تجارب بعد ذلك داخل وخارج إسبانيا قبل العودة في عام 2013 إلى تدريب الفريق الباسكي، وانتقل في عام 2017 إلى تدريب برشلونة قبل أن يقيله الأخير في العام 2020.

💥 Ernesto Valverde is Athletic Club's new head coach



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The record holder for most games as Athletic manager in history returns for a third spell in the San Mamés dugout. #OngiEtorriValverde #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/OIlXuD6RWB — Athletic Club (@Athletic_en) June 30, 2022

وحل بلباو ثامناً في ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الماضي، ولم ينجح في التأهل إلى المسابقات الاوروبية.