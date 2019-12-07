فاران: المباراة كانت صعبة December 7, 2019 15:17 1:52 دقيقة تحدث لاعب ريال مدريد رافاييل فاران عن فوز فريقه على اسبانيول 2-0 فماذا قال؟ مقابلات -آخر الفيديوهات 1:10 دقيقة غوارديولا يثور غضباً بسبب تقنية الفيديو 0:37 دقيقة مان سيتي (1) ومان يونايتد (2) - التغطية الخاصة 4:26 دقيقة بن سبعيني يقود مونشنغلادباخ لفوز مبهر على بايرن 0:24 دقيقة هدف سون الرائع يلاقي كلمات خاصة من أبو تريكة 0:26 دقيقة ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2019 - 2020 3:52 دقيقة توتنهام مورينيو يمطر شباك بيرنلي بخماسية نظيفة 0:42 دقيقة النجم يحصّن ريادته بثلاثية في شباك مضيفه بلاتينوم 2:05 دقيقة زيدان: لعبنا أمام منافس عنيد 4:00 دقيقة تشيلسي – لامبارد يسقط أمام إيفرتون بثلاثية 1:52 دقيقة فاران: المباراة كانت صعبة