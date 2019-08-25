متابعة: مازن الريس

جاءت أهداف برشلونة كدليل جديد على قوة شخصية أبطال الدوري الإسباني، وذلك بعد الفوز على الضيف ريال بيتيس 5-2 يوم الأحد في المرحلة الثانية من الليغا.



واستفاق برشلونة من تعثره في المرحلة الأولى أمام أتلتيك بيلباو سريعاً محققاً انتصاراً ملفتاً رغم غياب الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوورغوياني لويس سواريز والفرنسي عثمان ديمبيلي بسبب الإصابات المختلفة.

وتناوب على أهداف برشلونة كلّ من الفرنسي أنطوان غريزمان (41 و50) وكارليس بيريز (56) وجوردي ألبا (60) والتشيلي أرتورو فيدال (77)، بعد أن افتتح الفرنسي نبيل فقير التسجيل للضيوف (15) واختتمه لورين مورون (79).

واستحق غريزمان لقب نجم اللقاء بكل تأكيد بفضل تحركاته المميزة ولمساته المؤثرة علماً أنّ برشلونة ككل قدّم 15 دقيقة للذكرى مع بداية الشوط الثاني.

وهذه الخسارة الثانية لريال بيتيس بعدما فاجأه ريال بلد الوليد في الجولة الأولى وتغلّب عليه بهدفين مقابل هدف.

مباراة برشلونة وريال بيتيس - التغطية الخاصة

(90+1) غريزمان يظهر مجدداً ويسدد من زاوية ضيقة وحارس ريال بيتيس يبعد الكرة لركنية.

(86) تسديدة قوية من البديل الواعد فاتي لاعب غينيا بيساو (16 عاماً) تنحرف عن مرمى الحارس داني مارتين.

- هدف (79): مورون يرسل كرة قوية تعانق شباك برشلونة.

- هدف (77): فيدال يترجم تمريرة غريزمان الساحرة بهدف من "ماركة برشلونة".

- هدف (60): جوردي ألبا يبصم على الهدف الرابع.

- هدف (56): بيريز يضيف الهدف الثالث من خلال تسديدة مركّزة.

(55) تسديدة من كارليس بيريز تهز شباك مرمى ريال بيتيس.

- هدف (50): غريزمان يفرض نفسه نجماً للمباراة حتى اللحظة بتسجيله الهدف الثاني من تسديدة ذكية.

- هدف (41): غريزمان يتوّج جهوده بهدف رائع.

(38) رافينيا اقترب كثيراً والدفاع يبعد مجدداً.

(33) عجز كبير من برشلونة لإيجاد حلول لتكتل ريال بيتيس قابله محاولة من فقير بتسديدة من بعيد بين يدي الألماني تير شتيغن.

- هدف (15): على عكس المجريات نبيل فقير يفتتح التسجيل لصالح ريال بيتيس وسط غياب الرقابة من دفاع برشلونة.

(14) غريزمان أنشط لاعبي برشلونة ومحاولة جديدة بين يدي الحارس.

(7) الفرنسي أنطوان غريزمان يجرّب حظه بتسديدة من خارج المنطقة تتحول إلى ركلة ركنية.

(4) تسديدة البرازيلي رافينيا من داخل منطقة الجزاء ترتطم بالدفاع.

انطلاق المباراة.

التشكيل الرسمي لكل من برشلونة وريال بيتيس