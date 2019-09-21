متابعة: مازن الريس

عاقب غرناطة ضيفه برشلونة على إراحة مدربه لعدد من الأساسيين وهزمه 2-0 يوم السبت في المرحلة الخامسة من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويوضح ملخص مباراة برشلونة وغرناطة استمرار الأداء المحبط لأبطال الدوري الإسباني بعد أيام من خروجهم بنقطة التعادل من أرض بوروسيا دورتموند الألماني 0-0 في مباراة سيئة أيضاً ضمن دوري أبطال أوروبا.

وسجّل ثنائية غرناطة كلّ من النيجيري رامون عزيز مع الدقيقة الثانية، والبديل فاديلو من ركلة جزاء (66).

ورفع غرناطة بفضل هذا الفوز رصيده إلى 10 نقاط، فيما توقف رصيد برشلونة عند 7 نقاط.

وهذه الخسارة الثانية لبرشلونة في خمس مباريات بينما تلقى ثلاث هزائم فقط في الموسم الفائت ككل، وهي أسوأ بداية لبرشلونة في الليغا خلال خمس مباريات منذ 1994 - 1995، كما أنّ المعاناة استمرت عندما يلعب برشلونة خارج أرضه (إذ يعود آخر فوز له خارج كامب نو إلى 23 أبريل 2019 على حساب ديبورتيفو ألافيش 2-0).

وأراح فالفيردي كلّ من الأرجنتيني ميسي والتشيلي فيدال وفاتي (اشتركوا كبدلاء) وبوسكيتس والبرازيلي أرثور الأمر الذي أسهم في تمكن غرناطة من اقتناص النقاط الثلاث.

التغطية الخاصة لمباراة برشلونة وغرناطة

انتهاء المباراة بفوز غرناطة بثنائية دون رد.

(82) ميسي يهدد والحارس في المكان المناسب.

(78) أنطونيو يخطف الكرة ويسدد من خارج منطقة الجزاء بين يدي تير شتيغن.

(68) فاتي يواصل اختراقاته لخاصرة غرناطة اليمنى وكرته بين يدي البرتغالي روي سيلفا.

هدف 66: غرناطة يضيف الثاني من ركلة جزاء نفذها البديل فاديلو وأعلنت عقب العودة لتقنية الفيديو.

(60) محاولة فاتي الفردية تتوقف أمام الكثافة العددية من لاعبي غرناطة.

(52) تير شتيغن يخطئ بإمساك كرة سهلة لكنه ينقذ الموقف قبل دخولها المرمى.

- فالفيردي يشرك الأرجنتيني ليونيل ميسي وفاتي من بداية الشوط الثاني بدلاً من بيريز وفيربو.

(45+4) مع اللحظات الأخيرة برشلونة كان قريباً من التعادل لكن كرة سواريز تضل طريقها إلى المرمى مجدداً.

(32) سواريز كاد يستغل خطأ دفاعياً إلا أن تسديدته ترتطم بالدفاع.

(21) الأوروغوياني سواريز يجرّب من ركلة حرة مباشرة لكنه يسدد في جسم زميله.

(14) أنتونيو بورتاس يسدد كرة خادعة يبعدها الألماني تير شتيغن إلى ركنية.

غرناطة صامد في أول 10 دقائق من المباراة ولا يوجد فرص حقيقية من برشلونة.

هدف 2: غرناطة يباغت برشلونة ويسجل الهدف الأول بفضل النيجيري عزيز.

التشكيلة الأساسية لكل من برشلونة وغرناطة