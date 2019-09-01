وسجل بايل هدفيه 45+1 و86 قبل أن يطرد في الثواني الأخيرة، في حين سجل لفريق الغواصات الصفراء الذي تقدم مرتين جيرارد مورينو 12 ومويسيس غوميز 74.

وهو التعادل الثاني توالياً لريال مدريد بعد أن تقاسم النقاط مع بلد الوليد المرحلة الماضية (1-1) فصار في جعبته 5 نقاط. في المركز الخامس.

أما فياريال فحقق النقطة الثانية فقط وهو في المركز السادس عشر.

تفاصيل من المباراة:

نهاية المباراة بالتعادل 2-2.

- 90+4 طرد بايل قبل ثوان معدودات من النهاية.

- هدف د 86 الويلزي غاريث بايل يخطف هدف التعادل بتسديدة قوية وخادعة مرت بالزاوية القريبة للحارس فيرنانديز.

- د 85 البديل الكرواتي لوكا مودريتش يسدد كرة قوية يردها المتألق فيرنانديز.

- هدف د 74 مويسيس غوميز يسجل التقدم لفياريال (2-1) بعد استغلاله لتمريرة خافي أونتيفيوس.

- د 58 الألماني طوني كروس يهدد مرمى فياريال بكرتين ينجح الحارس فيرنانديز بالمناسبتين.

- دقائق لمدريد لكن دون خطورة كبيرة، يبدو أن فياريال لم يكن لديه أكثر من ربع ساعة جيدة بداية المباراة.

- بداية الشوط الثاني.

- هدف 45+1 غاريث بايل يتابع تمريرة كارفاخال وينقذ فريقه من الدخول متأخراً في الشوط الثاني.

- د 45 الفرنسي كريم بنزيمه يخترق ويسدد أخطر كرة لريال مدريد في الشوط لكن القائم الأيمن للحارس فيرنانديز ينوب عنه بإيقاف الكرة.

- د 35 مرتدة سريعة لريال مدريد تنتهي بالشباك من الخارج بعد تسديدة لوكاس فاسكيز.

- د 32 رأسية خطيرة لكاسميرو تخطئ هدفها. ريال مدريد يزيد من ضغطه ولكنه لا يزال بعيداً عن الهجمات المنظمة.

- د 25 يوفيتش يسدد كرة تنحرف بجانب القائم.

- د 21 غاريث بايل يجرب من ركلة حرة مباشرة تمر فوق العارضة.

- هدف د 12 في ثاني هجمة لفياريال جيرارد مورينو يسجل بعد أن تابع كرة ارتدت من كورتوا.

- د 10 مورينو يسدد أول كرة نحو مرمى ريال مدريد تعلو الأخشاب بلا أي خطورة.

- د 6 رأسية من لوكا يوفيتش فوق مرمى فياريال.

- الحكم خيسوس غيل يأمر ببداية المباراة بعد الوقوف دقيقة صمت حداداً على وفاة بنت المدرب الإسباني لويس إنريكي.