طموحات كبيرة لسيميوني مع أتلتيكو مدريد من قبل beIN SPORTS August 24, 2022 09:35 3:28 دقيقة دخل دييغو سيميوني موسمه الحادي عشر على رأس أتلتيكو مدريد، الذي صرف مبالغ طائلة في سوق التعاقدات مع اللاعبين منذ وصول الأرجنتيني إلى دكة احتياطه. تقارير إخبارية أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني دييغو سيميوني -آخر الفيديوهات 0:45 دقيقة فان نيستلروي يُشيد بالمغربي إسماعيل صيباري 2:47 دقيقة مواجهة حاسمة بين آيندهوفن ورينجرز 2:59 دقيقة طرابزون سبور ينشد تجاوز عقبة كوبنهاغن 3:28 دقيقة طموحات كبيرة لسيميوني مع أتلتيكو مدريد 3:20 دقيقة الدوري الإنكليزي الممتاز : أفضل 5 أهداف 3:28 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة الثانية 3:25 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة الثالثة 3:49 دقيقة بنفيكا بجدارة إلى دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 3:13 دقيقة الهلال والمريخ يعززان صفوفهما بلاعبين أجانب جدد 2:48 دقيقة جماهير الزمالك تحتفي باللقب الرابع عشر