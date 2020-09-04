صعوبات محطم الأرقام القياسية من قبل beIN SPORTS September 4, 2020 20:35 2:05 دقيقة ميسّي حطّم جميع الأرقام فرديّـاً وجماعيّاً مع الفريق وحقّقَ الكثيرَ من الجوائز والبطولات، لكنّه عاش مراحلَ صعبة وخيبات، خصوصاً على واجهةِ دوريّ الأبطال. تقارير إخبارية ليونيل ميسي برشلونة -آخر الفيديوهات 4:59 دقيقة دوري الأمم: إسبانيا تخطف تعادلاً قاتلاً من ألمانيا 3:01 دقيقة إيطاليا (0) / (0) البوسنة والهرسك – التغطية الخاصة 2:05 دقيقة صعوبات محطم الأرقام القياسية 1:32 دقيقة "ثورة" كومان في برشلونة 1:48 دقيقة خورخي ميسي والد برتبة وكيل لاعبين 4:57 دقيقة ميسي يخرج عن صمته ويقرّر البقاء في برشلونة 2:42 دقيقة رغبة ميسي في مغادرة برشلونة بعيون مدريدية 0:54 دقيقة اليابان تدرس إعفاء الرياضيين من الحجر الصحي 0:35 دقيقة مصادر إعلامية مختلفة تؤكد بقاء ميسي في برشلونة 0:35 دقيقة رابطة الدوري الإسباني تؤكد وجود بند الشرط الجزائي