شاهد الآن - مدرب برشلونة في لقاء حصري ومباشر مع قنواتنا من قبل beIN SPORTS May 22, 2020 18:57 12:54 دقيقة يظهر مدرب برشلونة كيكي سيتين حالياً في لقاء حصري ومباشر مع قنواتنا، تابعوا المقابلة الشيقة الآن. مقابلات برشلونة الإسباني كيكي سيتين -آخر الفيديوهات 13:45 دقيقة لقاء يجريه محمد كيدان مع سيمون رولفس 12:54 دقيقة مدرب برشلونة في لقاء حصري ومباشر مع قنواتنا 18:00 دقيقة لقاء مباشر يجريه محمد كيدان مع الكابتن عدنان حمد 0:49 دقيقة مانشيني "محتار" بشأن إمكانية عودة الـ"كالشيو" 0:32 دقيقة وولفرهامبتون يعاود تدريباته الجماعية 0:46 دقيقة تسريب للبروتوكول الخاص بعودة الدوري الإيطالي 0:35 دقيقة لا كورونا في صفوف يوفنتوس 1:49 دقيقة فلورنتينو بيريز يزور مقر تدريبات ريال مدريد 2:30 دقيقة العراقيل التي تواجه اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 0:42 دقيقة ليستر سيتي يواصل تحضيراته تحسبا لعودة البريميرليغ