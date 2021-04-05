سيميوني يعترف بحاجة أتلتيكو مدريد إلى التحسن من قبل beIN SPORTS April 5, 2021 15:47 1:04 دقيقة اعترف دييغو سيميوني أن على فريقه التحسنَ إن أراد مواصلة القتال على اللقب ، معترفا بسلبية إحصائيات ِ الفريق في الوقت الحالي ومعاناة أتلتيكو مدريد من عدم الاستمرارية. تقارير إخبارية أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني دييغو سيميوني -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة توتنهام يندد بتعرض سانشيز لهجمات عنصرية 1:04 دقيقة سيميوني يعترف بحاجة أتلتيكو مدريد إلى التحسن 0:34 دقيقة أندرييسكو ترتقي للمركز السادس 0:29 دقيقة هوركاتش يتقدم 21 مركزاً في التصنيف 3:04 دقيقة مباراة برشلونة وبلد الوليد - كيفية المشاهدة 0:45 دقيقة أنباء عن توصل ميلان لاتفاق لتمديد عقد إبراهيموفيتش 3:36 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة 31 3:42 دقيقة الدوري الإيطالي: أفضل 5 أهداف - الجولة 29 0:24 دقيقة ميلووكي باكس يمدد عقد هوليداي 0:28 دقيقة سان جيرمان يعلن إصابة فلورينتسي بفيروس كورونا