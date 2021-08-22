سيميوني يأمل عودة المصابين قريباً جداً من قبل beIN SPORTS August 22, 2021 10:44 1:07 دقيقة أكد مدرب أتليتيكو مدريد دييغو سيميوني أن تركيزَه منصبٌ حالياً على المباراةِ المقبلة أمام إلتشي، مشيراً إلى أن حالة اللاعبين المصابين، بما فيهم سواريز، تتحسن بشكل تدريجي على أملِ مشاركتهم ولو بشكل جزئي، في مباراة اليوم الأحد. مقابلات تقارير إخبارية الدوري الإسباني - La Liga دييغو سيميوني أتليتيكو مدريد إلتشي -آخر الفيديوهات 2:21 دقيقة آرسنال يصطدم بجاره تشيلسي 0:34 دقيقة الرجاء يتوج بكأس العرب للأندية الأبطال 0:30 دقيقة مباراة ريال مدريد وليفانتي - التغطية الخاصة 1:07 دقيقة سيميوني يأمل عودة المصابين قريباً جداً 2:13 دقيقة غريزمان يؤكد أنّ مهامه لم تتأثر بعد رحيل ميسي 4:39 دقيقة ديباي يمنح البلوغرانا تعادلاً ثميناً 4:09 دقيقة ليل يتعثّر أمام سانت إتيان 0:50 دقيقة روبليف يبلغ نهائي دورة سينسيناتي 0:53 دقيقة سياسة إدارة الفيصلي تثير غضب الجماهير 1:18 دقيقة مورينيو سعيد بانضمام أبراهام إلى صفوف روما