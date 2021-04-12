سيميوني سعيد بعمل الفريق من قبل beIN SPORTS April 12, 2021 15:03 0:52 دقيقة قال دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد إنه سعيد بعمل فريقه رغم الفرص التي كانت سانحة لتحقيق فوز مهم جداً أمام ريال بيتيس (1-1) في إطار الجولة 30 من الدوري الإسباني أمس الأحد. أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني - La Liga دييغو سيميوني -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة المريخ يحسم مستقبل تيري 0:45 دقيقة توتنهام: سون تعرض لإهانات عنصرية 0:52 دقيقة سيميوني سعيد بعمل الفريق 1:18 دقيقة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا مع آخر التحديثات 0:48 دقيقة سان جيرمان يواصل الانتصارات ويحقق رقماً قياسياً 0:58 دقيقة بيرلو يبرر رمي رونالدو للقميص 4:50 دقيقة ليون يهزم أنجيه ويضيّق الخناق على فرق المقدمة 3:46 دقيقة أتلتيكو يتعثر والصراع نحو اللقب في منعرج جديد 0:46 دقيقة تقارير إعلامية تشير إلى تأجيل بطولة خليجي 25 0:58 دقيقة كونتي: "اقتربنا من اللقب لكن يجب التريث"