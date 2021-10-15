سيرج أورييه يخوض مرانه الأول مع فياريال من قبل beIN SPORTS October 15, 2021 14:26 0:45 دقيقة خاض الظهير الإيفواري سيرج أورييه، أول تدريب له مع فريقه الجديد فياريال الإسباني بعد انضمامه إليه مؤخراً. تقارير إخبارية سيرج أورييه الدوري الإسباني فياريال -آخر الفيديوهات 0:46 دقيقة فينغر يتحدّث عن مقترح إقامة كأس العالم كل عامين 1:00 دقيقة لاوتارو يعترف بصعوبة الفوز على بيرو 0:44 دقيقة ستيرلينغ يعبر عن رغبته في خوض تجربة جديدة 0:45 دقيقة سيرج أورييه يخوض مرانه الأول مع فياريال 0:59 دقيقة رافينيا سيتذكر ما فعله وتشيتشي يشكر بيلسا 1:30 دقيقة كلوب يعتبر محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم 2:57 دقيقة أنس جابر تتألق وتبلغ نصف نهائي إنديان ويلز 0:35 دقيقة الباراغوي تقيل مدربها الأرجنتيني بيريسو 5:01 دقيقة نيمار يبدع ويساهم في فوز البرازيل على أوروغواي 3:05 دقيقة منتخب تشيلي يتجاوز فنزويلا بثلاثية