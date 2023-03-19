سيرجي روبيرتو: "من المبكر القول بأننا قد حسمنا اللقب" من قبل beIN SPORTS March 19, 2023 23:17 2:41 دقيقة أكد سيرجي روبيرتو على أهمية الفوز في الكلاسيكو أمام ريال مدريد مشيراً إلى أنه من المبكر القول بأن الفريق الكاتالوني قد حسم لقب الدوري. مقابلات الدوري الإسباني برشلونة سيرجي روبيرتو -آخر الفيديوهات 1:25 دقيقة تشافي: حققنا انتصاراً مهماً وكنا الأفضل 1:47 دقيقة أنشيلوتي: "كنا نستحق الفوز" 2:41 دقيقة روبيرتو: "من المبكر القول بأننا قد حسمنا اللقب" 2:01 دقيقة كورتوا: فوز الريال بلقب الدوري سيكون صعباً 4:50 دقيقة برشلونة يحسم مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد 3:41 دقيقة مارسيليا يهزم رانس ويقلّص الفارق مع سان جيرمان 0:34 دقيقة يانغ أفريكانز يصعد إلى ربع نهائي كأس الاتحاد 0:49 دقيقة برايتون يحجز مقعده في نصف نهائي كأس الاتحاد 0:57 دقيقة فينورد يحسم مواجهة القمّة أمام آياكس 0:36 دقيقة موناكو يعود إلى سكة الانتصارات