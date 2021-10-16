ودخل النادي الباسكي اللقاء وهو في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف قطبي العاصمة ريال مدريد وأتلتيكو حامل اللقب توالياً، وبفوزه السادس للموسم والذي تحقق بهدف سجله البديل خولن لوبيتي في الدقيقة الأخيرة، انفرد بالصدارة بفارق ثلاث نقاط عن قطبي العاصمة.

وخرج سوسييداد منتصراً رغم اكماله الشوط الثاني بأكمله بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع أيهين مونيوس في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.

وضمن سوسييداد الخروج من هذه المرحلة في الصدارة وحيداً وذلك بسبب إرجاء مباراتي ريال مدريد وأتلتيكو مع أتلتيك بلباو وغرناطة توالياً بطلب من ناديي العاصمة بما أنهما سيفتقدان العديد من لاعبيهم بعد انشغالهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022.

وبدا أن النادي الباسكي سيكتفي مجدداً بنقطة، كما فعل في مباراتيه الماضيتين في دوري المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" ضد موناكو الفرنسي على أرضه (1-1) ثم في الدوري المحلي أمام خيتافي (1-1 أيضاً)، لكن لوبيتي أهداه الانتصار في الوقت القاتل وألحق بمايوركا الهزيمة الرابعة للموسم، فتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتا.

وافتتحت المرحلة في وقت سابق السبت بتعادل سلبي بين الجريحين ليفانتي وخيتافي اللذين لم يحققا حتى الآن أي فوز، ليقبع الأول في المركز الثامن عشر بخمس نقاط والثاني في المركز الأخير بنقطتين فقط.

