وقال سواريز في حوار مع إذاعة "أونـدا ثـيـرو" الإسبانية إنّـه لا يَفهم لماذا قد يتصف أحدهم بهذا الكمّ من الشر على حدّ قوله، كي يكشف عن وثيقة سريةٍ كعقد ميسي دون أن يأخذ بعين الاعتبار جميع ما قدمه النجم الأرجنتيني للنادي.

