وأضاف زيدان: "سعيد جداً بما قدمه اللاعبون، اليوم قدمنا مباراة كاملة حركنا الكرة بصورة أفضل. كان لدينا فاعلية أمام المرمى رغم النقص العددي".

وحقق ريال مدريد اليوم فوزاً مقنعاً على مضيفه سلتا فيغو (3-1) في المرحلة من الدوري الإسباني التي شهدت سقوط برشلونة يوم أمس أمام أتلتيك بلباو بهدف استعراضي للمخضرم أدوريز.

وتابع: واجهنا بعض الصعوبات في الشوط الثاني خصوصا بعد طرد لوكا مودريتش".

وعن طرد الكرواتي مودريتش قال الفرنسي: لم أرَ المقطع.. تحدثت مع مودريتش وقال إن الأمر لا يستحق البطاقة. الحكم قرر وعلينا أن نتقبل القرار".



