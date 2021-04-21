ورفع ريال رصيده الى 70 نقطة متساوياً مع أتلتيكو مدريد الذي يلتقي هويسكا الخميس.

وثأر ريال لخسارته أمام قادش في عقر داره ذهاباً بهدف نظيف.

ومرة جديدة، يدين الفريق الملكي بالفوز إلى مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة الذي سجل هدفين في الدقيقتين 30 من ركلة جزاء و40، رافعاً رصيده إلى 21 هدفاً هذا الموسم ليرتقي إلى المركز الثاني في ترتيب الهدافين وراء الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

أما الهدف الثالث فسجله ألفارو أودريوزولا بتمريرة من بنزيمة أيضاً (33).

وعاد إلى صفوف ريال قلب الدفاع الفرنسي رافاييل فاران بعد تعافيه من فيروس كورونا، والظهير الأيمن داني كارفاخال بعد شفائه من إصابة عضلية في فخذه.

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة تشيلسي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

