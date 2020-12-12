وسجل الهدف الأول للملكي، الدولي البرازيلي كاسيميرو برأسية مركزة 15 بعد كرة مرفوعة بإتقان من الألماني طوني كروس.

ثم جاء الهدف الثاني بعدما سدد داني كارفاخال كرة قوية أصابت القائم وارتطمت بجسد الحارس أوبلاك وعادت إلى الشباك 64، وليحسب الهدف للحارس السلوفيني.

وصار رصيد الميرنغي (23 نقطة) وتقدم للمركز الثالث، فيما باتت صدارة أتلتيكو (26 نقطة)، مهددة إذا ما فاز ريال سوسييداد غداً على ضيفه إيبار.

وفشل أتلتيكو مدريد في الفوز في آخر 9 مباريات في الليغا ضد ريال مدريد (5 تعادلات و4 هزائم).

وفيما يتعلق بصراع المدربين وبعد فوزه بأول مباراة له في الليغا كمدرب بمواجهة مدرب أتلتيكو مدريد دييغو سيميوني (0-1 على أرضه في فبراير 2016)، لم يخسر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان في مبارياته السبع الأخيرات ضد المدرب الأرجنتيني في المسابقة (3 انتصارات و4 تعادلات).

