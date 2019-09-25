سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 36، قبل أن يضاعف مواطنه رودريغو دا سيلفا النتيجة في الدقيقة 72.

وبفوزه الثالث توالياً، رفع ريال مدريد رصيده إلى 14 نقطة، بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد الفائز على مضيفه مايوركا 2-صفر، ونقطتين عن أتلتيك بلباو، فيما يبتعد عنه برشلونة حامل اللقب 4 نقاط، بعد فوزه الثلاثاء على ضيفه فياريال 2-1، في مباراة خسر فيها مجدداً نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي بسبب إصابة عضلية بفخذه الأيسر ستبعده عن الملاعب فترة لم يحددها الأربعاء فريقه الكتالوني.

وأجرى الفرنسي زين الدين زيدان تغييرات جذرية على تشكيلته الأساسية، فجلس المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب الوسط الهجومي الدولي البلجيكي إدين هازار ومواطنه حارس المرمى تيبو كورتوا على مقاعد البدلاء.

على ملعب سانتياغو برنابيو، زجّ زيدان بمواطنه ألفونس أريولا المعار من باريس سان جيرمان، فيما رسم دفاعاً مؤلفاً من الظهيرين الأيمن ألفارو أودريوثولا والأيسر ناتشو وقلبي الدفاع سيرخيو راموس والبرازيلي إيدر ميليتاو.

كما شارك البرازيلي فينيسيوس جونيور، الصربي لوكا يوفيتش ولوكاس فاسكيز هجومياً.

- تفاصيل مباراة ريال مدريد وأوساسونا

- نهاية المباراة بفوز ثمين لريال مدريد منحه صدارة الدوري الإسباني منفرداً بفارق نقطة عن جاره أتلتيكو مدريد قبل المواجهة المرتقبة بينهما في نهاية الأسبوع الحالي.

72 - البديل البرازيلي رودريغو دا سيلفا يستلم الكرة من مواطنه كاسيميرو ويسجل الهدف الثاني لريال مدريد والأول له بقميص النادي الملكي.

57 - لوكاس فاسكيز يعيد الهدية للوكا يوفيتش الذي لم يفوت الفرصة وسجل الهدف الثاني لريال مدريد لكن الحكم ماتيو لاهوز يلغيه مستعيناً بالـ VAR الذي أثبت وجود حالة تسلّل.

50 - لوكاس فاسكيز يتجاوز الدفاع ويضع يوفيتش في موقع مناسب لإضافة الهدف الثاني لكن الصربي يفشل في تسجيل هدفه الأول مع النادي الملكي.

- نهاية الشوط الأول بتفوق مستحق لريال مدريد الذي استفاد من مهارات لاعبه البرازيلي الشاب فينيسيوس جونيور.

36 - البرازيلي الموهوب فينيسيوس جونيور يترجم تفوق ريال مدريد بهدف رائع من تسديدة مشبعة بالمهارات.

19 - بعد محاولة يوفيتش ظهر الألماني طوني كروس بتسديدة قوية مرت قريبة من مرمى الضيوف.

18 - مجهود فردي رائع من أودريوثولا على الجهة اليمنى ينهيه بعرضية زاحفة كادت أن تجبر المدافع راؤول نافاس على التسجيل في مرماه لكن الحارس أعادها وأهداها ليوفيتش الذي تعامل معها بتسرع ووضعها فوق المرمى.

- بعد ربع ساعة على انطلاق المواجهة لم يتمكن الفريقان من الوصول إلى حارسا المرمى، حيث كان التنافس والصراع بعيداً عن منطقتي الجزاء.

- يدخل ريال مدريد المواجهة وعينه على تحقيق الفوز للانفراد بالصدارة، فيما يبحث أوساسونا عن تحقيق فوز ثمين في سانتياغو برنابيو يعزّز به سجله الخالي من الهزائم (4 تعادلات وفوز وحيد) ويقرّبه من المقدمة.

تشكيلة ريال مدريد