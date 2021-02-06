وتقدم هويسكا بالنتيجة عبر خافي جالان مطلع الشوط الثاني 48 بتسديدة رائعة، لكن المدافع الفرنسي رافايل فاران عدل النتيجة 55 بمتابعة رأسية ناجحة، وقبل النهاية بقليل عاد فاران نفسه وتقمص دور البطل مسجلاً هدف الفوز الغالي 84 عندما تابع كرة مرتدة من حارس هويسكا بعد رأسية كاسيميرو.

وهي الثنائية الأولى لفاران في الليغا، منذ قدومه إلى ريال مدريد عام 2011، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة بشكل منطقي.

وصار رصيد فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 43 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، بانتظار ما ستسفر عنه مواجهة برشلونة مع مستضيفه ريال بيتيس غداً الأحد.



وهو الفوز الثالث عشر لريال مدريد هذا الموسم، الذي عاد إلى سكة الانتصارات مع عودة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان إلى المقاعد بعد تعافيه من فيروس كورونا، بعد خسارته على أرضه امام ليفانتي 1-2 في المرحلة السابقة، كانت الأولى في "الليغا" منذ شهرين.

من ناحيته، يعود آخر فوز لهويسكا على أرضه إلى 12 كانون الأول/ديسمبر خلال المرحلة 13 أمام ألافيس بهدف نظيف.

خاض النادي الملكي اللقاء من دون كل من مدافعه داني كارفاخال، البرازيلي رودريغو، الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، لوكاس فاسكيز والبلجيكي إيدن هازار وقائده سيرخيو راموس بسبب الاصابة، والبرازيلي إيدر ميليتاو بسبب الطرد أمام ليفانتي.

واجه هويسكا منافسه الأقوى بصلابة دفاعية، قابلها النادي الملكي بسلبية خسارة الكرة أكثر من مرة ليقع تحت تهديد صاحب الارض في 3 مناسبات بعد 5 دقائق على صافرة البداية.

استعاد الريال توزانه إلا أن البرازيلي فينيسيوس جونيور فشل في ترجمة تمريرة الالماني طوني كروس بكرة مرت بجانب القائم برغم انه كان متسللا مع بداية الهجمة(25).

وحاول المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة فك الارتباط بين الطرفين بتسديدة من 20 مترا أنقذها الحارس ألفارو فرنانديس بيديه كلتيهما (34).

انتهى الشوط الاول بتعادل مخيب للميرينغي وقلّة فعالية في الأمتار الثلاثين الاخيرة (5 تسديدات، واحدة بين الخشبات الثلاث).

ظهر هويسكا مع بداية الشوط الثاني بصورة مغايرة، ووقفت العارضة سداً منيعاً في افتتاحه التسجيل أمام تسديدة ريكو (46)، قبل أن يفاجىء أصحاب الأرض الضيف بعد تمريرة من الياباني شينجي أوكازاكي وتسديدة قوية من غالان المتربص عند حافة المنطقة، بقدمه اليسرى في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا (48).

ومرة ثانية نابت العارضة عن كورتوا لكرة بالقدم اليمنى من رافايل "رافا" مير (50).

وانتفض الريال سريعاً وبعد تسديدة من كرة ثابتة من بنزيمة اصطدمت بالعارضة، انقض عليها مواطنه فاران برأسه وتابعها في الشباك (55) مسجلا هدف التعادل.

وأعاد فاران الكرّة مجددا قبل ست دقائق من صافرة النهاية بعد نسخة شبيهة للاولى: تمريرة من كرة ثابتة من الألماني كروس داخل المنطقة تابعها البرازيلي كاسيميرو برأسه وأبعدها الحارس فرنانديز، لتصل الى فاران المندفع فحولها في الشباك (84).

وافتتحت المرحلة بفوز ألافيس على بلد الوليد 1 - 0 الجمعة، واستكملت اليوم بتعادل ليفانتي مع غرناطة 2 - 2.